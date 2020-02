Brutto incidente stradale, nella mattinata di ieri, lungo la Strada Statale Appia in territorio di Montesarchio. Due utilitarie Fiat, una Punto ed una Panda, sono entrate in contatto, a quanto pare in modo frontale, per cause che sono ancora in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine. Il fatto si è verificato nei pressi degli uffici Asl di via Napoli.

