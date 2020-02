Le sette prime volte del Benevento

Nei teatri di tutto il mondo la chiamano première, per il calcio bastano invece due parole: prima volta. Il Benevento con il concetto di primo ha ormai instaurato un certo feeling. Memorabile il percorso che la squadra di Inzaghi sta affrontando in Serie B, tra le mille difficoltà che un campionato del genere sa offrire. Regna l’equilibrio, ma dal secondo posto in giù: la vetta è ormai tutta giallorossa, dipinta con inchiostro indelebile. Nel discorso di ordinaria follia della Strega rientrano anche i record, letteralmente macinati nel girone d’andata e in un 2019 che ha regalato l’incubo di maggio ed il grande sogno di dicembre, ad un passo dalla realtà che sta maturando partita dopo partita. Le prime volte sfidano però il Benevento anche nel nuovo anno, il primo che inaugura il decennio e che, di questo passo, si appresta ad accompagnare i sanniti di nuovo nella massima serie, il tutto non prima dei dovuti scongiuri.

