Nicolas Viola ad alta fedeltà: battuto il record di gol, ora punta alle 100 presenze in giallorosso

Il Sannio sta diventando terra di rilancio e consacrazione. Ne sa qualcosa Nicolas Viola che all’ombra della Dormiente sta vivendo la miglior stagione della sua carriera. La pennellata d’autore di sabato scorso gli ha permesso di arrivare a quota sette reti in campionato, trasformando così l’annata attuale in quella più prolifica sul piano realizzativo: il precedente record era di sei gol, registrato con la maglia della Reggina nella Serie B versione 2011/12. Ma quest’anno il dieci giallorosso ha deciso di sedersi sul trono del campionato, come miglior centrocampista del torneo cadetto, non solo per le reti messe a segno. I numeri del regista di Taurianova viaggiano veloci come il suo pensiero.

