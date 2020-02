Inzaghi ne recupera quattro per sabato, ma saranno out Antei, Kragl e Vokic: tempi lunghi per lo sloveno

Dopo due settimane vissute in apnea, Inzaghi può tornare a respirare. In vista della trasferta di sabato a Chiavari, infatti, il tecnico dovrebbe riuscire a recuperare qualche pedina. Certi i rientri di Volta e Schiattarella – che hanno scontato i rispettivi turni di squalifica – così come pure Tello e Tuia dovrebbero finalmente tornare ad allenarsi col gruppo, dopo diverse settimane passate in infermeria. La distrazione muscolare al polpaccio sembra ormai smaltita, tanto è vero che sin dalla ripresa degli allenamenti, fissata per questo pomeriggio all’antistadio ‘Imbriani’, sia il difensore di Civita Castellana che il centrocampista colombiano dovrebbero tornare a lavorare con i compagni.

