Il mistero del cadavere ritrovato in strada: si tratta di un anziano dell’avellinese

Un sabato sera apparentemente tranquillo si è trasformato in dramma. E’ avvolto nel mistero il ritrovamento di un corpo di un anziano in via Pacevecchia, nei pressi dell’ospedale ‘San Pio’, gettato lì, in terra, avvolto da coperte e lasciato ai bordi della strada come se si trattasse di immondizia. Una tragica fine, un episodio raccapricciante che ha scosso un po’ tutti in città. Si è riusciti a risalire all’identità dell’anziano (C.R. dell’avellinese), che non aveva alcun documento con sé: ora si cerca di capire anche la dinamica dell’accaduto, acquisendo ogni informazione utile, comprese le immagini delle telecamere.

