Maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione ai genitori: arrestato 25enne

E’ stato incarcerato dai carabinieri della stazione di Paupisi su disposizione dell’autorità giudiziaria un 25enne di Torrecuso, già sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento da casa, per presunti maltrattamenti nei confronti dei genitori e per violazione della stessa misura cui era stato sottoposto da lui non rispettata. I militari hanno dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica.

