Anziana uccisa a San Giorgio del Sannio, confermate le condanne

Il supremo giudice di legittimità ha confermato le condanne della Corte di Appello nei confronti dei responsabili dell’omicidio di una anziana di San Giorgio del Sannio, deceduta in ospedale a seguito delle percosse subite durante una rapina. Maria Coppola, 72enne, morì pochi giorni dopo la rapina nel febbraio del 2014, mentre era in terapia intensiva al nosocomio di Benevento. La cassazione ha confermato le condanne inflitte dalla Corte di Appello per concorso in rapina e omicidio.

