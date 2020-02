San Giorgio del Sannio – Pronto il progetto per una nuova strada a Ginestra

Una strada per una zona di sviluppo edilizio a Ginestra. Con una recente delibera – la numero 12 del 30 gennaio pubblicata ieri dal Comune di San Giorgio del Sannio – la Giunta Pepe ha licenziato il progetto definitivo per la ‘realizzazione della strada di Piano Bosco Lucarelli’. Il Piano urbanistico prevede per l’area compresa tra via Bosco Lucarelli e via Fontanaisi una “zona di sviluppo edilizio contraddistinta in zona B1 satura, Zona Cp (territorio urbano da trasformare per interventi di edilizia residenziale pubblica) e zona C (territorio da trasformare soggetto a basso regime perequativo)”.

