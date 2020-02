Stazione di Benevento, rivoluzione con l’Alta Velocità: aree verdi e pedonali, riqualificazione del fabbricato e parcheggio multipiano

Alta capacità ferroviaria cambierà completamente il volto della stazione di Benevento. E in questo senso il protocollo d’intesa tra Rete ferroviaria italiana e Palazzo Mosti firmato ieri e che ora consentirà l’apertura del tavolo tecnico per l’apertura dei cantieri. Rete ferroviaria si impegnerà a “riqualificare il fabbricato viaggiatori” e a renderlo sicurissimo dal punto di vista sismico, “rifunzionalizzare le aree antistanti alla stazione”, abbellendole con aree verdi e pedonali, a “riconnettere la città alla stazione potenziando l’offerta multimodale di trasporto”. In soldoni, per accogliere i treni dell’Alta Velocità vedremo stazione e area di piazza Colonna cambiare completamente volto.

