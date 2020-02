Ridotta la pena detentiva per il 30enne Silvio Sparandeo riconosciuto come autore di omicidio volontario, con vittima il 32enne Antonio Parrella, morto nel luglio 2017, dopo essere stato oggetto di fortissime percosse nel corso di un ricevimento. La Corte di Appello ha disposto la condanna a 14 anni e otto mesi, in luogo dei 16 mesi disposti in primo grado dal Gup nel rito abbreviato.

