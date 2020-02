Il Benevento detta legge: anche il Cosenza si inchina alla Strega [FOTO]

Il treno dei sogni della Strega viaggia spedito, corre senza ostacoli verso l’obiettivo della Serie A. In condizioni di piena emergenza, in inferiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo, il Benevento è riuscito comunque ad arrivare puntuale a un’altra fermata di quel lungo viaggio che porta alla promozione. Sono bastati il gioiello di Roberto Insigne e la straordinaria parata nel finale di Lorenzo Montipò per consegnare altri tre punti preziosissimi ai giallorossi che conservano così le diciassette lunghezze di vantaggio sulle inseguitrici. Una montagna quella che ora separa la Strega da Crotone e Frosinone; una montagna che, nelle 15 restanti giornate, difficilmente potrà essere scalata.

















