Debutto convincente per Barba: “Sono qui per tornare in Serie A”

Non poteva esserci un regalo migliore alla sua prima con la maglia del Benevento. Match sofferto, tre punti in tasca e 17 lunghezze di vantaggio sulla seconda in classifica: davvero non male l’esordio di Federico Barba in giallorosso. Gara energica e di qualità, con un ricco background ancora da mettere in mostra a pieno. “L’arrivo al Benevento – confida Barba nel post partita – fa parte di una scelta che è stata presa da parte di tutti noi. La società mi ha voluto fortemente ed alla loro richiesta ho detto di sì molto volentieri”. Dal club di Ronaldo ed il faccia a faccia con Messi alla polverosa ed imprevedibile Serie B. Un ritorno al passato per il difensore, già protagonista nella seconda serie con la maglia dell’Empoli nell’annata 2013-2014, poi chiusa con il sorriso più bello per l’undici di Sarri: “I miei compagni stavano già facendo un campionato bellissimo. Sono contento di essere riuscito a partecipare ad una vittoria soprattutto così sofferta e su un campo difficile”.

