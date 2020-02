Promozione – Il Ponte crolla sul più bello e scivola al sesto posto

Sarà stato l’effetto salvezza acquisita a ‘scaricare’ oltremodo i ragazzi di Antonello Mauro. Sta di fatto che il Ponte, nel match che avrebbe potuto rilanciare le ambizioni dei giallorossi, cede e compromette, almeno per ora, il piazzamento nella griglia play off. Scivolati al sesto posto in classifica – in attesa della sfida di oggi del Carotenuto in casa della Bisaccese – Antonaci e compagni hanno disputato un incontro privo del giusto mordente e di quell’attenzione che invece sarebbe servita per affrontare un avversario come il Gesualdo ‘assetato’ di punti tranquillità.

