Maltrattamenti all’asilo: 31 episodi di violenza in 40 giorni

Non sono ancora stati fissati gli interrogatori di garanzia delle maestre che risultano indagate per gli episodi di presunta violenza verificatisi all’interno dell’asilo privato “Hakuna Matata” di Airola. Questo quanto si apprende da fonti giudiziarie. Non si placa, ovviamente, il clamore presso l’opinione pubblica rispetto ad una vicenda che, nel territorio caudino, non si ricorda avere precedenti. Tra grandi accusatori (la maggior parte) e pochi prudenti (in misura minore), la questione, ormai, monopolizza il dibattito cittadino. Tornando al discorso degli interrogatori, tuttavia, si può ragionevolmente prevedere come il passaggio giudiziario verrà esaudito nel corso della settimana entrante. Intanto, emergono ulteriori particolari rispetto alla attività di indagine condotta dagli uomini dell’Arma dei Carabinieri della Stazione di Airola.

