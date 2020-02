Choc a Frasso Telesino: urina sui banchi di scuola. Chiusa in via precauzionale la sala mensa

Sta creando non poco imbarazzo la vicenda del Plesso Scolastico locale, ospitante l’Infanzia e la Primaria, che da diverse settimane è ormai oggetto di continui atti vandalici. In pratica, con sistematicità “maniacale”, ignoti si intrufolano nella struttura, solitamente il lunedì notte, e mettono a soqquadro le aule. In molti casi, come accaduto l’altra notte, il “branco” si è spinto anche oltre, urinando e defecando sui banchi e sulle sedie. Una situazione che si ripete con costanza sin dalle festività natalizie scorse.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia