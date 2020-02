Apice, a un passo i lavori nella scuola di via della Cultura

Un progetto nato durante l’amministrazione Albanese e che ora si avvicina all’apertura del cantiere con la gestione Pepe: il settore tecnico del Comune di Apice ha indetto la gara per affidare la direzione e il coordinamento per la sicurezza per i lavori alla scuola in via della Cultura. Se dunque da una parte resta in sospeso il caso della scuola di via Aldo Moro – la maggioranza ha sollevato i dubbi sui lavori eseguiti e ha spedito un incartamento in Procura – su un altro fronte si lavora per portare al capolinea la procedura finalizzata all’intervento di adeguamento sismico del plesso che dovrà ospitare gli alunni di elementari e medie, oltre agli uffici del ‘Falcetti’.

