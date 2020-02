Un onere pesante per le casse comunali della città di Benevento, quello legato alla necessità di procedere ad interventi per bonifica amianto e altri rifiuti speciali in diverse zone della città. Il conto complessivo per il 2019 si aggira sui 50mila euro, con la necessità di appositi stanziamenti di bilancio. Diversi i siti in cui sono stati rinvenuti rifiuti speciali.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia