Un derby lungo 86 anni: i precedenti sorridono al Benevento

Il Benevento riavvolge il nastro della sua storia ed apre le porte del suo ‘Vigorito’ alla Salernitana per il derby della Campania, il più caldo dell’attuale Serie B. Ventiseiesimo confronto tra giallorossi e granata in programma nel Sannio, per un bilancio che sorride decisamente ai padroni di casa. Dodici infatti le vittorie conquistate dalla Strega dalla stagione 1934/1935 ad oggi: primo ed ultimo confronto deciso a suon di gol per gli stregoni, con gli ospiti costretti invece alla resa. Otto invece i pareggi a referto, con cinque squilli da parte della Salernitana in quasi novant’anni di storia del derby.

