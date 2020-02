Il Benevento chiude i conti col mercato con due colpi in prospettiva: ora testa al derby

Il Benevento accelera il futuro. Il club di via Santa Colomba chiude il conto con il mercato, come previsto, senza fuochi d’artifico e senza ulteriori cessioni, ma con due colpi in prospettiva che potrebbero rivelarsi interessanti. In giallorosso arrivano Igor Lucatelli e Davide Masella, talentini del settore giovanile del Pescara, che in passato sono stati seguiti anche dall’Inter e dalla Juventus: il primo è un portiere classe 2003 che milita nell’Under 17 degli adriatici, il secondo invece è un trequartista della Primavera. La loro avventura nel Sannio inizierà solo dalla prossima stagione: il Benevento ha preso entrambi a titolo definitivo e, contestualmente, li ha ceduti in prestito allo stesso club biancazzurro. Si chiude così, dunque, una sessione invernale che ha visto il sodalizio sannita definire in tutto 23 operazioni, considerando anche quelle riferite al settore giovanile.

