San Giorgio del Sannio – Progettazione per i lavori al Palazzetto: salta l’aggiudicazione

Nulla di fatto al termine della gara indetta dal Comune di San Giorgio del Sannio per l’affidamento della progettazione per i lavori al Palazzetto dello sport. Il piano per la ristrutturazione e miglioramento sismico dell’impianto di via Olmo Lungo – da adibire anche a punto di ricovero in caso di situazioni di emergenza – aveva ricevuto un finanziamento da oltre un milione di euro, e la procedura di gara per progettazione e coordinamento sulla sicurezza era stata indetta lo scorso settembre.

