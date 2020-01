La testimonianza – “Grazie ai soccorritori del 118: hanno salvato la vita di mio padre”

Patrizio Necco è intervenuto per esprimere il suo grazie agli operatori del 118 dell’Asl Benevento, che con il loro intervento hanno salvato suo padre. “Desidero ringraziare pubblicamente il 118 dell’Asl per avere salvato la vita a mio padre colpito da arresto cardiaco. Sono stato testimone di un evento che mi ha fatto capire come questi professionisti della salute possano fare differenza tra la vita e la morte. Qualche giorno fa ho chiamato il 118 per forti dolori al petto di mio padre che però durante la visita medica, ha perso improvvisamente conoscenza ed è rimasto immobile senza respirare. Quando ho sentito dire dagli operatori che si trattava di arresto cardiaco mi è crollato il mondo addosso”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia