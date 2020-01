Beccato con tre chili di droga: in manette

Una brillante operazione investigativa messo a segno ieri dalla squadra mobile, finalizzata grazie al fiuto di un poliziotto a quattro zampe, un Jack Russel, che con il suo fine olfatto ha scovato nella cantina di un’abitazione ubicata nel Rione Ferrovia, in via Fatebenefratelli, un ingente quantitativo di marijuana. Scattati gli arresti per Vincenzo Passariello, un pregiudicato di 44 anni, ritenuto essere il possessore della droga, scoperta dopo una ispezione domiciliare nella sua abitazione, che non ha risparmiato nessuna pertinenza.

