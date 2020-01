Rubriche – Il 1° luglio 1950 la prima visita a Benevento di un Presidente della Repubblica: Einaudi inaugurò la Fiera in città

I presidenti della Repubblica, a Benevento, vengono sempre per qualche occasione ufficiale, tipo inaugurare un evento o un’opera. La prima, delle visite, e delle inaugurazioni, fu nel 1950. Il presidente era Luigi Einaudi e ad accoglierlo c’era, in qualità di sindaco, Vincenzo Cardone. Per stile e portamento, Cardone era noto come il Principe di Benevento. Fu lui a riceverlo, quando il presidente arrivò con la sua berlina decappottabile, la Fiat Torpedo 2800 del Quirinale, che era stata acquistata, dieci anni prima, da Vittorio Emanuele II.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia