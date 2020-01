Airola-Moiano, altri sei alberi da abbattere

Viale Airola-Moiano, si procederà a breve ad una nuova azione di abbattimento di piante. Lo ha reso noto Palazzo Montevergine con nota diramata nel tardo pomeriggio di ieri. L’azione, originariamente prevista per oggi, dovrebbe essere probabilmente eseguita o nel corso di questo fine settimana o ai principi di quella prossima. Anche per provvedere alla prossima azione, si rinnoverà la necessità di chiudere il tratto della strada provinciale. Ciò, in particolare, deriva dalla necessità di procedersi all’abbattimento in tutta sicurezza di ulteriori sei arbusti gravati da problemi statici e, in quanto tali, da considerare a rischio caduta.

