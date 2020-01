Calvi – Consiglio, mercoledì seduta decisiva

Nel volgere di un mese quello che appariva un campo aperto a una ricandidatura solida si è trasformato per il sindaco Armando Rocco in un vero e proprio assedio, con la conclusione naturale del secondo mandato messo in discussione. Mercoledì prossimo, 29 gennaio, è atteso una seduta del Consiglio comunale molto interessante per capire gli orientamenti di consiglieri che al contempo sono possibili competitor del sindaco uscente alle amministrative di primavera.

