Venduti 150 biglietti per la trasferta di sabato a Cittadella

Ci sarà un buon numero di tifosi al seguito del Benevento nella prima trasferta del nuovo anno. La prevendita per la gara di sabato con il Cittadella è iniziata la scorsa settimana e, fino alle 19 di ieri, si contavano quasi 150 biglietti venduti per il settore ospiti dello stadio ‘Tombolato’. Per l’acquisto dei tagliandi, non è necessario essere in possesso della Fidelity Card: i ticket saranno disponibili fino alle 19 di domani, al prezzo di 14 euro comprensivi di diritti di prevendita, sia online che nelle ricevitorie autorizzate presenti sul territorio nazionale.

