Protagonista nell’Empoli di Sarri e con un ricco background all’estero: Benevento, ecco Barba

Il prescelto di Maurizio Sarri per la difesa di Pippo Inzaghi, dal Valladolid di Ronaldo il Fenomeno al Benevento di Vigorito, piccola grande realtà pronta alla sua rinascita definitiva sul palcoscenico più bello d’Italia. Federico Barba completerà il reparto difensivo dei giallorossi, chiudendo la coppia di rinforzi aperta da Gabriele Moncini che ha illuminato il mercato invernale della Strega. Poche operazioni ma oculate, nei reparti più a rischio e con due profili di assoluto valore. Il centrale si unirà agli stregoni con un contratto triennale ed arriva in prestito dal Chievo con obbligo di riscatto in caso di promozione del Benevento nella massima serie. Un’operazione studiata sotto ogni punto di vista e che ha vissuto il suo sprint definitivo nelle ultime ore, in particolare dopo il ko di Tuia contro il Pisa che ha spinto il direttore sportivo giallorosso ad affondare definitivamente il colpo, senza più bisogno di aspettare.

