‘Abbiamo fatto…25 anni’, è il titolo del nuovo spettacolo di Ficarra e Picone che arriva al Bct di Benevento, nello splendido scenario del Teatro Romano, il 9 luglio alle 21. Un tour teatrale che si snoderà in oltre cento tappe in giro per l’Italia e che prenderà il via il prossimo 2 maggio da La Spezia. Benevento è la prima tappa campana in occasione del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione.

