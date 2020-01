Castelvenere – Riscossione multe, sì all’incarico esterno

Su proposta del responsabile dell’area Vigilanza e Commercio, la giunta guidata da Mario Scetta ha provveduto ad affidare il servizio di supporto all’ufficio di Polizia municipale per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative per la violazione del codice della strada elevate fino al 31 dicembre 2018. “E’ nostro intento perseguire l’obiettivo di garantire l’efficacia e l’efficienza nell’espletamento dell’attività amministrativa da parte di tutti gli Uffici in cui si articola l’Ente. Tuttavia, il conseguimento di tale obiettivo rischia di essere compromesso dalla temporanea carenza di personale in dotazione presso l’Ente”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia