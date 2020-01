Case popolari, al via la sanatoria per le occupazioni abusive

C’è l’atto tecnico con il quale il Comune di Benevento applica per il proprio patrimonio di edilizia economica e popolare (circa 400 alloggi) il regolamento regionale dello scorso 28 ottobre 2019 che consente in determinati casi a chi occupa abusivamente un alloggio di edilizia economica e popolare di regolarizzare la propria posizione. Si deve trattare di nuclei familiari in condizione di necessità, di persone che non abbiano riportato gravi condanne penali e di situazioni in cui gli alloggi non siano stati ottenuti sottraendoli con la forza ad altri nuclei.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia