Benevento, è il giorno di Federico Barba: oggi il primo allenamento

Tutto scritto, o quasi. Federico Barba sarà un nuovo calciatore del Benevento. Per l’arrivo del centrale romano è virtualmente fatta: dopo le visite mediche svolte ieri pomeriggio a Villa Stuart, manca solo la firma sul contratto per l’ufficialità di un’operazione che ormai appare definita in tutti i suoi dettagli. L’accelerata che il club giallorosso ha dato alla trattativa ha trovato i riscontri attesi tra lunedì e ieri: prima è stata trovata un’intesa di massima con il calciatore, poi anche quella con il Chievo Verona, proprietario del cartellino del giocatore che, nella prima parte della stagione, ha indossato la maglia degli spagnoli del Real Valladolid. Barba firmerà un contratto di tre anni più opzione, mentre l’accordo con la società clivense è stato raggiunto sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto che diventerà obbligatorio nel caso in cui il Benevento dovesse riuscire a ritornare in massima serie al termine di questa stagione.

