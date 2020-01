Iniziano due mesi di fuoco: Benevento, la Serie A passa da qui

E’ già tutto alle spalle: le feste, il periodo di relax, il mercato e i suoi fastidiosi rimbalzi che non hanno risparmiato nemmeno l’incontrastata capolista del campionato cadetto. Riparte dal campo il Benevento di Inzaghi e lo fa dal primo delicato test del nuovo anno, quello con il Pisa, atteso domani sera al ‘Vigorito’ per battezzare il 2020. Avversario ostico che arriverà nel Sannio con la voglia di interrompere la sana abitudine alla vittoria che ha contraddistinto il cammino recente della Strega. Da parte sua, però, la truppa giallorossa non vuole assolutamente saperne di fermarsi né di frenare. Anzi, nonostante la classifica non reclami esigenze particolari, l’undici sannita sarà mosso dal desiderio di regalarsi un’altra accelerata nella corsa promozione.

