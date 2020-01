Il Benevento è tornato a lavoro: così riparte la corsa promozione

Testa al campo e mercato (momentaneamente) accantonato. Il campionato si appresta a ripartire e il Benevento non vuole farsi distrarre da tutto ciò che non riguarda la sfida di domenica sera con il Pisa, che battezzerà il 2020 della Strega. A tenere vive le trattative per completare il mosaico giallorosso ci penserà il direttore sportivo Foggia, mentre Inzaghi e i suoi avranno occhi solo per il campo e il pensiero rivolto esclusivamente ai prossimi avversari. Una questione di priorità. Del resto, la truppa sannita vuole ripartire di slancio dopo un paio di settimane trascorse a ritemprare i pensieri e a riprendere fiato, prima di rituffarsi nel calcio giocato. La volontà è quella di non interrompere la sana abitudine alla vittoria con cui il Benevento è arrivato al giro di boa.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia