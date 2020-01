Guardia Sanframondi – Falato getta la spugna: non sarà candidato

Con un colpo a sorpresa, un vero fulmine a ciel sereno, quello che è stato per lunghi tratti la voce polemica ed incisiva dell’opposizione consiliare annuncia la volontà di cedere il passo. Carlo Falato, ex primo cittadino di Guardia e già assessore e consigliere provinciale, dice basta con una lunga lettera inviata alla comunità titernina. “La vita porta a ridefinire costantemente priorità ed obiettivi, e tra queste l’impegno politico e sociale, nonostante l’interesse culturale e la passione, per quanto mi riguarda è passato molto dietro la classifica delle priorità. Per cui con molta probabilità, il prossimo turno amministrativo mi vedrà come semplice elettore”, riferisce Falato.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia