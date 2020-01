Benevento, inizia una settimana calda tra il mercato e il ritorno in campo

Parte la settimana più calda del nuovo anno. Quella che vedrà i giallorossi impegnati sia sul mercato, con la caccia al difensore, sia sul campo, con la ripresa del campionato ed il match del “Vigorito” contro il Pisa. Doppio fronte per il Benevento, in attesa del nuovo scatto per puntellare definitivamente la rosa di Inzaghi e per assicurare un nuovo traguardo ai giallorossi. La ripresa degli allenamenti nel Sannio pone fine al ritiro di Roma e dà il benvenuto al girone di ritorno: nel pomeriggio di domani la Strega sarà in campo all’antistadio “Imbriani” per ricalibrare il proprio percorso e riprendere la routine casalinga, aspettando i ritocchi attesi già nelle prossime ore. Caccia al centrale con attitudini da esterno, con Foggia al lavoro per spuntare dalla lista dei desideri l’ultimo acquisto di questa sessione invernale. In due giorni Inzaghi attende il rinforzo per la sua retroguardia dopo aver accolto nel migliore dei modi possibili la pedina già fondamentale per il reparto avanzato del Benevento.

