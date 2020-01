Benevento, approvato il bilancio al 30 giugno: i conti migliorano

Il Benevento schiacciasassi, che in campo sta polverizzando record su record e che è saldamente in vetta al torneo cadetto, può iniziare a sorridere anche per quanto riguarda i conti. Quel percorso di miglioramento che la società ha avviato dopo il bagno di sangue della Serie A, sta iniziando a dare qualche frutto. E’ quanto emerge dal bilancio relativo all’esercizio 2018/19, che il consiglio di amministrazione del club di via Santa Colomba ha approvato nell’assemblea dello scorso 28 ottobre. Rispetto a dodici mesi fa, infatti, sono diverse le variazioni positive.

