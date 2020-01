Parte la corsa verso le amministrative del 2021: ‘Civico 22’ ora fa sul serio

Quest’oggi alle ore 10.00, nella Sala Cesvob sita nel Palazzo del Volontariato di Benevento (al Viale Mellusi, 68), Civico22, Laboratori civici per Benevento, incontra le Associazioni del territorio. Il progetto civico che guarda alla costruzione di un’alternativa di centrosinistra all’amministrazione in carica e che vede tra i fondatori personaggi del mondo dell’associazionismo di impronta cattolica come Moretti (Caritas), Orlando (Acli) e Rossi (Cives) oltre che Pasquale Basile, figura storica dei movimenti antagonisti in città e ultimamente assai vicino al movimento DeMa di Luigi De Magistris dunque farà partire oggi ufficialmente la macchina organizzativa.

