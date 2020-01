Provincia, Di Maria accelera per risolvere la crisi: si va verso le larghe intese

Il presidente della Provincia Di Maria accelera la soluzione della crisi che si è aperta a San Silvestro dopo la fuoriuscita dalla maggioranza di quattro consiglieri provinciali che lo hanno privato dei numeri necessari per approvare atti fondamentali in Consiglio provinciale. La mossa del Presidente è quella di convocare una verifica politica per l’apertura di una nuova fase e per questo pomeriggio alla Rocca dei Rettori ha convocato i cinque capigruppo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia