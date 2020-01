Ruba un’auto, ma viene arrestato dopo un inseguimento

A Montesarchio, poco dopo la mezzanotte, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia hanno tratto in arresto in flagranza di reato per furto aggravato Luciano Bifano, un 33enne di Roccabascerana, della provincia di Avellino, già noto ai militari per i suoi trascorsi penali, grazie alla tempestiva chiamata della vittima. L’esito operativo, a seguito della denuncia al 112 di un cittadino di San Martino Valle Caudina del furto della propria autovettura, una Fiat Panda, avvenuto lungo la strada Statale Appia, in territorio di Roccabascerana.

