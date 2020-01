Prosegue l’azione di Gesesa (l’azienda che si occupa di erogazione idrica per il capoluogo e per diversi altri enti comunali) per addivenire a fonti di approvvigionamento idrico locali, ulteriori rispetto alla condotta del Biferno Torano e alle forniture da fuori regione o fuori provincia. Da ultimo chieste e ottenute altre quattro concessioni d’uso trentennali dalla Provincia per derivazioni da uso potabile.

