Paduli, nuove alleanze in vista delle comunali: verso l’intesa tra Vessichelli e Checola

Ribolle la politica locale in quel di Paduli, dove in primavera si va al rinnovo del Consiglio comunale in una delle piazze, tradizionalmente, più calde dell’hinterland a livello politico. A bruciare tutti sul tempo, prendendo le mosse peraltro dal suo partito (Fratelli d’Italia) che ha già formalizzato anche il ticket per le regionali 2020, è stato Jonathan Checola. L’esponente della formazione di destra sarà in una civica, in un passaggio di testimone familiare con il padre, già ex assessore e tuttora consigliere di minoranza.

