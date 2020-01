Montesarchio – In programma interventi di riqualificazione della rete idrica

Il Comune di Montesarchio “mette mano” o, quanto meno, annuncia di farlo, ad uno degli atavici problemi cittadini. Quello, cioè, relativo alla crisi idrica che, in ispecie durante la stagione calda, interessa parte del territorio cittadino e, in particolare, quello della parte alta. Come si apprende da determina dell’Area Edilizia privata, infatti, la struttura tecnica di Palazzo San Francesco – in particolare il dipendente comunale, geometra Angelo Petitto – ha provveduto ad elaborare lo stadio esecutivo del progetto avente ad oggetto la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e di adeguamento della rete idrica comunale.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia