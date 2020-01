San Giorgio del Sannio – Centro antiviolenza per donne e minori: trovato il gestore

E’ uno dei presidi nati sotto l’egida dell’Ambito sociale B2, importante ‘rifugio’ per chi ha avuto il coraggio di aprirsi a psicologi e avvocati e iniziare un nuovo percorso. ‘Dillo a noi’ è il centro antiviolenza per donne e minori vittima di minacce e violenze, ha sede negli spazi di Palazzo Bocchini, a San Giorgio del Sannio, ma è aperto agli utenti di tutti i 19 Comuni del B2. Dopo la recente evoluzione in Azienda speciale lo scorso 25 novembre è stato pubblicato un avviso per trovare un gestore del centro.

