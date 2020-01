Benevento, sempre in bilico il rinnovo di Coda: il Monza lo corteggia

Da una parte i traguardi di squadra, i record spezzati e la nuova certezza della Serie B. Dall’altra un rendimento in calo ed una serenità da ritrovare con vista sul futuro. Il nuovo anno di Massimo Coda si apre con lo stesso interrogativo che il nove giallorosso porta sulle spalle dalla scorsa estate: quello del rinnovo. I dubbi sul nuovo contratto con il Benevento non sembrano voler lasciare scampo all’attaccante, ancora alle prese con una trattativa tutt’altro che semplice e che vede il suo entourage e la società sannita ancorati su due diversi fronti. Manca l’accordo per il nuovo matrimonio ed aumentano i mal di testa soprattutto in relazione alle prossime settimane, quando il mercato di gennaio entrerà finalmente nel vivo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia