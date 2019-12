San Giorgio del Sannio – Strade e sicurezza, sondate tre opzioni dopo il caso dei cinque investimenti

Di Piano traffico si era iniziato a parlare a inizio consiliatura, ma dal giugno 2016 a oggi, mese dopo mese, il tema è uscito dai radar. Salvo la messa in funzione del semaforo sul viale Spinelli e un’ordinanza per il senso unico sperimentale nel tratto di via De Gasperi che va dall’incrocio con viale Spinelli all’intersezione con via Moro – tuttavia non entrato nella fase operativa perché la segnaletica non è stata mai apposta – non ci sono state misure o interventi tali da modificare significativamente le regole delle circolazione nel centro urbano. L’argomento ha preso poi a scalare rapidamente l’elenco dei punti sensibili per via di alcuni incidenti, fino alla vera e propria escalation che tra novembre e dicembre scorsi ha fatto registrare cinque investimenti.

