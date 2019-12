Montesarchio, in arrivo un fiume di opere pubbliche

Novità importanti per la comunità di Montesarchio dopo l’ultima seduta del Consiglio comunale. Novità insite nell’approvazione delle variazioni al piano annuale delle opere pubbliche per il 2019. Si tratta di opere finanziate con residui giacenti presso la Regione Campania: il Comune ha avuto autorizzazione a usare questi residui bloccati da anni ma a condizione di avere progetti utilizzabili nell’anno in corso. Si parla di 1,5 milioni in opere pubbliche.

