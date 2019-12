Il Benevento punta a chiudere in bellezza e con altri record in tasca

L’ultima tempesta prima della quiete giallorossa. Toccherà all’Ascoli chiudere il girone d’andata del Benevento, capolista fin qui con un cammino impressionante e con i giallorossi pronti a strappare ogni record. 6 vittorie consecutive, 8 sigilli nelle ultime nove sfide di campionato e solo due gol subiti in questo mini-ciclo vincente: la Strega si gode la sua vetta ma, prima della sosta, vuole chiudere il filotto nel verso giusto e senza concedere flessioni. Nella metà campo avversaria gli uomini di Inzaghi troveranno un Ascoli affamato, pronto a dar tutto per la vittoria ma a digiuno in trasferta da tre mesi e la necessità di raccogliere punti in casa della capolista, ancora imbattuta in campionato davanti ai propri tifosi e con uno score impressionante.

