San Giorgio del Sannio – Cantiere rifiuti, tensione alle stelle: lavoratori senza stipendio anche a Natale

Natale amaro per i lavoratori del cantiere rifiuti di San Giorgio del Sannio, che sotto l’albero non hanno trovato nemmeno uno dei cinque stipendi arretrati. Nonostante i dipendenti della Gpn stiano continuando a lavorare – nel cantiere vige tutt’ora lo stato di agitazione – la tensione è alta, anche perché come abbiamo sottolineato più di una volta sono diverse le famiglie monoreddito e cinque mensilità mancanti pesano come un macigno.

