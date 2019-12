L’appello di Pippo Inzaghi sembra aver fatto presa sui tifosi. Il tecnico ha chiamato a raccolta il popolo sannita per rendere il giusto tributo a una squadra che sta dominando in lungo e in largo il campionato di Serie B. A giudicare dai numeri della prevendita, anche per la gara di domani contro l’Ascoli, ultima sfida dell’anno solare, si dovrebbe sfondare il muro delle diecimila presenze.

