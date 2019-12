Benevento, avanti il prossimo: con l’Ascoli tornano Antei, Kragl e Sau

Il dominio totale non gli basta. Il Benevento di Inzaghi è sempre alla costante ricerca di altra gloria. Nonostante abbia conquistato la bellezza di quarantatré punti in 18 giornate di campionato, l’asticella resta alta. L’obiettivo è quello di conquistare riconoscimenti che finora sono rimasti sottotraccia. Le vacanze, dunque, sono ancora lontane per la truppa giallorossa che si prepara ad affrontare l’ultima partita dell’anno solare con l’idea di vincere ancora, di portare a casa altri tre punti. Una piacevole abitudine che Maggio e soci non vogliono perdere proprio nel match che saluterà il 2019.

